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"Ахмат" - "Балтика": стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ

"Ахмат" и "Балтика" объявили стартовые составы на встречу десятого тура чемпионата России.
Фото: официальный сайт РПЛ
Сегодня, 11 октября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским "Ахматом" и калининградской "Балтикой". Встреча пройдет на "Ахмат Арене". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают 13-е место в турнирной таблице турнира. Команда Андрея Талалаева находится на 10-й строчке.

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