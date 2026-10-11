Сегодня, 11 октября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским "Ахматом" и калининградской "Балтикой". Встреча пройдет на "Ахмат Арене". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают 13-е место в турнирной таблице турнира. Команда Андрея Талалаева находится на 10-й строчке.
"Ахмат" - "Балтика": стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ
"Ахмат" и "Балтика" объявили стартовые составы на встречу десятого тура чемпионата России.
Фото: официальный сайт РПЛ