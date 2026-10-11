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Коноплев рассказал, что Семак должен донести до игроков "Зенита"

Бывший игрок "Зенита" Константин Коноплев высказался о прошедшем матче сине-бело-голубых в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Российский специалист считает, что петербургский клуб показывал свой лучший футбол в матче с "Краснодаром".

"С "Краснодаром" "Зенит" сыграл от ножа, демонстрировал свой лучший футбол во всех фазах. На предыдущем отрезке команда показывала какое-то пренебрежительное отношение к соперникам.

Если на каждую игру "Зенит" будет выходить так, проблем у него не будет. Тренеру нужно донести до игроков, что каждая игра столь же важна", - сказал Коноплев "Чемпионату".

Вчера, 10 октября, "Краснодар" принимал на своем стадионе петербургский "Зенит" в матче десятого тура чемпионата России. Встреча проходила на "Ozon Арене". Команда Сергея Семака одержала гостевую победу со счетом 3:2 благодаря голам Максима Глушенкова и Александра Соболева.

На данный момент сине-бело-голубые находятся на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко и обогнав "быков" по дополнительным показателям.

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