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"Факел" объявил имя и.о. главного тренера после ухода Василенко

В "Факеле" рассказали, кто стал исполняющим обязанности главного тренера клуба.
Фото: ФК "Факел"
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Ребко, сообщает пресс-служба.
На данный момент российский специалист является главным тренером второй команды "Факела". За два года под его руководством футболисты провели 64 матча, одержали 21 победу, 11 раз сыграли вничью и потерпели 32 поражения.

Ранее было объявлено, что Олег Василенко покинул пост главного тренера "Факела".

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