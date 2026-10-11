Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Ребко, сообщает пресс-служба.
На данный момент российский специалист является главным тренером второй команды "Факела". За два года под его руководством футболисты провели 64 матча, одержали 21 победу, 11 раз сыграли вничью и потерпели 32 поражения.
Ранее было объявлено, что Олег Василенко покинул пост главного тренера "Факела".
"Факел" объявил имя и.о. главного тренера после ухода Василенко
В "Факеле" рассказали, кто стал исполняющим обязанности главного тренера клуба.
Фото: ФК "Факел"