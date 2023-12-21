Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Кадис
0 - 0 0 0
Реал СосьедадЗавершен

Агент: не думаю, что зимой Кравцов покинет "Сочи"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент хавбека "Сочи" Кирилла Кравцова Андрей Талаев прокомментировал будущее игрока при новом тренере.
Фото: ФК "Сочи"
"Морено в "Сочи"? Это здорово. Что касается Кирилла, то все нормально, у него контракт с "Сочи". Не думаю, что он покинет зимой клуб. Сейчас он в отпуске, пусть отдыхает", - приводит "РБ Спорт" слова агента.

Кирилл Кравцов, играющий на позиции опорного полузащитника, перешел в "Сочи" летом прошлого года из "Зенита". Стороны подписали контракт до конца июня 2026 года. В этом сезоне 21-летний уроженец Санкт-Петербурга провел за сочинцев 16 матчей и отличился двумя забитыми голами. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Кравцов Сочи
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится