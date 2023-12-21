"Морено в "Сочи"? Это здорово. Что касается Кирилла, то все нормально, у него контракт с "Сочи". Не думаю, что он покинет зимой клуб. Сейчас он в отпуске, пусть отдыхает", - приводит "РБ Спорт" слова агента.
Кирилл Кравцов, играющий на позиции опорного полузащитника, перешел в "Сочи" летом прошлого года из "Зенита". Стороны подписали контракт до конца июня 2026 года. В этом сезоне 21-летний уроженец Санкт-Петербурга провел за сочинцев 16 матчей и отличился двумя забитыми голами. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
Агент: не думаю, что зимой Кравцов покинет "Сочи"
Агент хавбека "Сочи" Кирилла Кравцова Андрей Талаев прокомментировал будущее игрока при новом тренере.
Фото: ФК "Сочи"