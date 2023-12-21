- Приучить себя к снегу и морозу невозможно, вряд ли я когда?нибудь привыкну. Ты просто заставляешь себя встать, дойти до поля, потому что надо, потому это твоя работа. Когда звоню домой в Бразилию по видео и показываю русские сугробы, все смотрят с раскрытым ртом: "Как вообще такое возможно?" А мы еще тренироваться и играть пытаемся.
Напомним, в декабре "Локомотив" провел в чемпионате России два матча, победив на своем поле "Зенит" со счетом 3:1 и "Урал" (2:0). В день игры против екатеринбуржцев температура в Москве опускалась до минус 12 градусов.
"Железнодорожники" завершили осеннюю часть текущего сезона РПЛ на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе "красно-зеленых" 31 очко, что на один балл меньше, чем у столичного "Динамо", замыкающего топ-3. Первенство страны возобновится после зимней паузы в начале марта.
Источник: "Матч ТВ"
Фассон: приучить себя к снегу и морозу невозможно. А мы еще тренироваться и играть пытаемся
Защитник московского "Локомотива" Лукас Фассон рассказал о своем отношении к зиме в России.
Фото: ФК "Локомотив"