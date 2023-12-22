– Рано судить-рядить, – приводит слова Медведева "РБ Спорт".
В четверг, 21 декабря, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА, связанные с запретом создания проекта Европейской Суперлиги, которые предпринимались в 2021 году. Этот вердикт суда делает возможным появление в обозримом будущем альтернативного турнира с участием ведущих клубов континента.
По замыслу организаторов, Суперлига может запустить соревнование для 64 топ-клубов Европы в 2025 году. Однако многие ведущие команды топ-5 лиг Европы уже публично отказались от участия в турнире и выразили свою приверженность УЕФА и ФИФА. Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин заверил, что союз не будет препятствовать созданию Европейской Суперлиги.
Медведев – об участии "Зенита" в Европейской Суперлиге: рано судить-рядить
Председатель правления санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал новость о возможном создании Европейской Суперлиги и участии в ней российского клуба.
Фото: ФК "Зенит"