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Медведев – об участии "Зенита" в Европейской Суперлиге: рано судить-рядить

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Председатель правления санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал новость о возможном создании Европейской Суперлиги и участии в ней российского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
– Рано судить-рядить, – приводит слова Медведева "РБ Спорт".

В четверг, 21 декабря, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА, связанные с запретом создания проекта Европейской Суперлиги, которые предпринимались в 2021 году. Этот вердикт суда делает возможным появление в обозримом будущем альтернативного турнира с участием ведущих клубов континента.

По замыслу организаторов, Суперлига может запустить соревнование для 64 топ-клубов Европы в 2025 году. Однако многие ведущие команды топ-5 лиг Европы уже публично отказались от участия в турнире и выразили свою приверженность УЕФА и ФИФА. Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин заверил, что союз не будет препятствовать созданию Европейской Суперлиги.

Суперлига Зенит Медведев
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