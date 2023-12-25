"Если бы у Кордобы была возможность вернуться в тот момент, он бы не повторил этой ошибки. Джон был оштрафован клубом, у меня был с ним серьёзный разговор. Это было плохо для всех: для клуба, для меня как тренера, для Джона как человека. Но он понял свою ошибку и больше никогда такого не сделает, поверьте. Он извинился перед всей командой на тренировке", - цитирует Ивича "Чемпионат".
Кордоба провел за "Краснодар" 20 матчей во всех турнирах, отличившись 11-ю забитыми мячами и 4-мя голевыми передачами. Нападающий перешел в российский клуб из немецкой "Герты" летом 2021 года за 20 млн евро. Контракт колумбийца с клубом рассчитан до лета 2025 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро. Напомним, что "Краснодар" ушел на зимнюю паузу, занимая первое место в турнирной таблице РПЛ. В Кубке России "быки" сыграют с "Химками" в Пути Регионов.
Ивич - о дисквалификации Кордобы: если бы у него была возможность вернуться в тот момент, он бы не повторил этой ошибки
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич рассказал о наказании Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"