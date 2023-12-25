"Уход Гойковича зимой? Такое имеет место быть. Мы свою позицию обозначили, пусть ищет. У нас всё очень интересно выстроено — когда устраивает клуб, все готовы, на что угодно, а когда возникают какие-то обстоятельства семейные или другие, клуб начинает общаться с игроком и агентами, а они вдруг начинают быть беспомощными", - приводит слова Еремякина "Чемпионат".
Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что защитник "Оренбурга" не хочет играть в чемпионате России и рассматривает варианты с переездом в европейские клубы. В текущем сезоне Гойкович провел за клуб 18 матчей во всех турнирах и получил 6 желтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро. Контракт Ренато с клубом рассчитан до лета 2024 года. "Оренбург" после 18-ти туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Игрок присоединился к российскому клубу из боснийского "Зриньски Мостар" осенью 2020 года свободным агентом. В октябре текущего года центральный защитник дебютировал за национальную команду Боснии и Герцеговины.
Президент "Оренбурга" не исключает возможный уход Гойковича зимой
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин не исключает уход Ренато Гойковича зимой.
Фото: ФК "Оренбург"