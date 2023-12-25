"Если брать лучшего футболиста РПЛ, то явного лидера сейчас нет. Однако есть ряд хороших молодых футболистов: Тюкавин, Файзуллаев и Черников. Эта тройка — лучшая в РПЛ", - цитирует Семина Sport24.
Константин Тюкавин провел в первой части сезона РПЛ 18 матчей, отметился 8-ю забитыми голами и 6-ю результативными передачами. Файзуллаев сыграл в 13-ти матчах, забил два мяча и отдал шесть ассистов. Черников отметился одним голом в 17-ти матчах. "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ по итогам 18-ти туров, "Динамо" располагается на третьей строчке, а московский ЦСКА идет на седьмом месте. Также в начале декабря Тюкавин продлил контракт с "бело-голубыми" до лета 2028 года.
Семин назвал тройку лучших игроков РПЛ в первой части сезона
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин выбрал тройку лучших футболистов РПЛ в первой части сезона.
Фото: ФК "Ростов"