- Доработает ли Абаскаль этот сезон? Думаю, что доработает. Так как смена тренера - большая ответственность, на которую не все готовы пойти. Если даже Эшуорта убрать страшно, то тренер - священная корова, тем более, новые руководители переподписали его на очень выгодных (для него) условиях, - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.
34-летний испанский главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль занимает этот пост с июня 2022 года. Прошлый сезон красно-белые под его руководством завершили на третьем месте в чемпионате России, по итогам осенней части текущего сезона москвичи идут пятыми, набрав 30 очков в 18 матчах.
Англичанин Пол Эшуорт занимает в "Спартаке" должность спортивного директора, с 1 января после вступления в эту должность португальца Томаша Амарала займёт пост технического директора.
Зарема: думаю, Абаскаль доработает сезон в "Спартаке". Если даже Эшуорта убрать страшно, то тренер - священная корова
Жена экс-президента "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова ответила на вопрос о том, доработает ли до конца текущий сезон главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.
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