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Президент "Торпедо": ни у кого нет сомнений, что мы вернемся в РПЛ

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Президент "Торпедо" Ярослав Савин поделился планами на оставшуюся часть сезона.
Фото: официальный сайт "Торпедо"
"Мы даже не рассматриваем вариант, что не выйдем в премьер-лигу. Каждый сотрудник клуба думает только о том, что еще нужно сделать, чтобы решить задачу. Ни у кого нет сомнений, что сделаем это. Да, будет архисложно. Значит, надо выигрывать 14 матчей из 14", - цитирует слова президента источник.

По итогам первой части сезона в Первой лиге "Торпедо" занимает 8-е место из 18-ти команд. В активе команды. 27 очков в 20-ти матчах. Отставание "Торпедо" от второго места, обеспечивающего прямую путевку в РПЛ составляет 9 очков, от зоны стыковых матчей - 8.

Источник: "СЭ"

Торпедо
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