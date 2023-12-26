"Мы даже не рассматриваем вариант, что не выйдем в премьер-лигу. Каждый сотрудник клуба думает только о том, что еще нужно сделать, чтобы решить задачу. Ни у кого нет сомнений, что сделаем это. Да, будет архисложно. Значит, надо выигрывать 14 матчей из 14", - цитирует слова президента источник.
По итогам первой части сезона в Первой лиге "Торпедо" занимает 8-е место из 18-ти команд. В активе команды. 27 очков в 20-ти матчах. Отставание "Торпедо" от второго места, обеспечивающего прямую путевку в РПЛ составляет 9 очков, от зоны стыковых матчей - 8.
Источник: "СЭ"
Президент "Торпедо": ни у кого нет сомнений, что мы вернемся в РПЛ
Президент "Торпедо" Ярослав Савин поделился планами на оставшуюся часть сезона.
Фото: официальный сайт "Торпедо"