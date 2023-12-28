"Есть предложение о реформе Суперкубка. Это может быть финал четырех или финал шести. Если мы вернемся в международные соревнования, то не играть в декабре – не оптимальный вариант для всех клубов. Международные соревнования могут быть в декабре или даже в январе", - цитирует Алаева источник.
Сейчас Суперкубок России проводится в формате одного матча. Победитель регулярного чемпионата по итогам сезона встречается с обладателем кубка страны. В случае, если какая-то команда оформила "дубль" - одержала победы и в чемпионате, и в кубке России, соперником этой команды в матче за Суперкубок становится команда, занявшая второе место в чемпионате.
Источник: "sports.ru"
Алаев: Суперкубок России может пройти в формате "финала четырех"
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможной реформе Суперкубка России.
Фото: официальный сайт РПЛ