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Алаев: Суперкубок России может пройти в формате "финала четырех"

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Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможной реформе Суперкубка России.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Есть предложение о реформе Суперкубка. Это может быть финал четырех или финал шести. Если мы вернемся в международные соревнования, то не играть в декабре – не оптимальный вариант для всех клубов. Международные соревнования могут быть в декабре или даже в январе", - цитирует Алаева источник.

Сейчас Суперкубок России проводится в формате одного матча. Победитель регулярного чемпионата по итогам сезона встречается с обладателем кубка страны. В случае, если какая-то команда оформила "дубль" - одержала победы и в чемпионате, и в кубке России, соперником этой команды в матче за Суперкубок становится команда, занявшая второе место в чемпионате.

Источник: "sports.ru"

Алаев Суперкубок России
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