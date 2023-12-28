Бразильский полузащитник "Зенита" Клаудиньо подтвердил, что не отказался бы от перехода во "Фламенго" и возвращения на Родину.
"У любого игрока есть такая мечта. Если я скажу это, то не буду лицемером", - высказался бразилец в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что действующий обладатель Кубка Либертадорес "Фламенго" договорился с Клаудиньо об условиях личного контракта, но "Зенит" не устроило предложение бразильцев. На днях "Фламенго" подписал из "Ривер Плейта" полузащитника сборной Уругвая Николаса Де Ла Круза за 14.5 милииона евро - футболист играет на той же позиции, что и Клаудиньо.
В текущем сезоне в активе Клаудиньо 18 матчей в чемпионате России. В них бразилец оформил 3+4 по гол+пас. Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.
Клаудиньо: играть за "Фламенго" - мечта
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо подтвердил слухи о с воем желании играть за "Фламенго".
Фото: официальный сайт "Зенита"