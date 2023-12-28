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Баженов: Сафонов - лучший игрок сезона в РПЛ

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Экс-форвард "Спартака" Никита Баженов не пожалел комплиментов для основного вратаря "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Благодаря ему в том числе «Краснодар» находится на месте, которое заслуживает. Матвей — классный вратарь. В этом году он это продемонстрировал", - цитирует Баженова "Матч ТВ"

Матвей Сафонов провел в первой части чемпионата России все 18 матчей, 8 из которых оказались "сухими". "Краснодар" с 38-ю очками возглавляет турнирную таблицу, опережая "Зенит" на два очка. "Краснодар" также является самой мало пропускающей командой сезона.

Баженов Сафонов Краснодар
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