"Благодаря ему в том числе «Краснодар» находится на месте, которое заслуживает. Матвей — классный вратарь. В этом году он это продемонстрировал", - цитирует Баженова "Матч ТВ"
Матвей Сафонов провел в первой части чемпионата России все 18 матчей, 8 из которых оказались "сухими". "Краснодар" с 38-ю очками возглавляет турнирную таблицу, опережая "Зенит" на два очка. "Краснодар" также является самой мало пропускающей командой сезона.
Баженов: Сафонов - лучший игрок сезона в РПЛ
Экс-форвард "Спартака" Никита Баженов не пожалел комплиментов для основного вратаря "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова.
Фото: официальный сайт "Краснодара"