"Главные открытия - Салтыков, Файзуллаев, Севикян", - приводит слова Алаева "Чемпионат".
По итогам первой части российской Премьер-лиги, в турнирной таблице единолично лидирует "Краснодар". Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков в 18 прошедших турах. Действующий чемпион России, "Зенит", отстает от краснодарцев на два очка и занимает второе место. Замыкает топ-3 столичное "Динамо", набравшее 32 балла.
Алаев: главные открытия РПЛ - Салтыков, Файзуллаев и Севикян
Глава РПЛ Александр Алаев назвал игроков, ставших главными открытиями первой части текущего сезона чемпионата России.
Фото: Чемпионат.com