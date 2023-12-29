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Алаев: главные открытия РПЛ - Салтыков, Файзуллаев и Севикян

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Глава РПЛ Александр Алаев назвал игроков, ставших главными открытиями первой части текущего сезона чемпионата России.
Фото: Чемпионат.com
"Главные открытия - Салтыков, Файзуллаев, Севикян", - приводит слова Алаева "Чемпионат".

По итогам первой части российской Премьер-лиги, в турнирной таблице единолично лидирует "Краснодар". Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков в 18 прошедших турах. Действующий чемпион России, "Зенит", отстает от краснодарцев на два очка и занимает второе место. Замыкает топ-3 столичное "Динамо", набравшее 32 балла.

Алаев Салтыков Файзуллаев Севикян
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