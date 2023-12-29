- Пятое место "Спартака"? Несколько очков не хватило до третьего места. Много ждали от "Спартака", потому что было качественное усиление. Но в данный момент понимаем, что из тех, кто усилил команду, кроме Бабича, пока проявить себя никто не может. Ожиданий от "Спартака" было больше, - передаёт слова Тихонова Sport24.
Московский "Спартак" осеннюю часть текущего сезона-2023/2024 завершил на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 30 очков в 18 матчах. Отставание красно-белых от находящегося на третьем месте "Динамо" составляет 2 очка.
Летом 2023 года состав команды пополнили левый защитник Олег Рябчук, центральный защитник Срджан Бабич, атакующий хабек Хесус Медина, вингер Тео Бонгонда. Из них игроков основного состава "Спартака" пока стал только Бабич.
Тихонов: ожиданий от "Спартака" было больше. Качественное усиление, но никто, кроме Бабича, пока проявить себя не может
Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов оценил итоги осенней части сезона для красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"