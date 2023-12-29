- Очевидно, скорее всего, чемпионат трогать не будем, он останется в классическом формате 30 туров. Дополнительный турнир может быть сыгран летом, зимой - в декабре - на полях южных клубов. Есть вариант изменений формата Суперкубка. Нет пока острой необходимости срочно принимать решение, потому что, когда обсуждение начиналось, стояла задача обеспечить клубы игровой практикой - эта задача решена после переформатирования Кубка. Следующий чемпионат - без плей-офф? Для меня это очевидно, да, - приводит слова Алаева "РБ Спорт".
Ранее появлялась информация, что рабочая группа РПЛ по обсуждению структуры соревнований, возглавляемая генеральным директором московского "Динамо" Павлом Пивоваровым, предложила добавить к гладкому двухкруговому чемпионату из 30 туров плей-офф, в котором принимали бы участие восемь лучших команд. При этом было заявлено, что чемпион России будет определяться по итогам 30 туров регулярного первенства, а надстройка в виде плей-офф будет рассматриваться как отдельный турнир.
Также ранее озвучивались идеи увеличить количество соискателей Суперкубка России (сейчас - два клуба, чемпион и обладатель Кубка России) и проводить для определения его обладателя мини-турнир.
Алаев: чемпионат трогать не будем, он останется в классическом формате 30 туров
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о текущих результатах обсуждений возможных изменений в формате чемпионата России.
Фото: ТАСС