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Гендиректор “Карабах”: мы не планируем отпускать Лунева

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Генеральный директор азербайджанского “Карабаха” Асиф Агсаров прокомментировал информацию о том, что к вратарю команды Андрею Луневу проявляют интерес клубы РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
– К нам не обращались из “Рубина” по поводу Лунева. Но Андрей — наш вратарь. Мы не планируем его отпускать.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что казанский “Рубин” и “Ростов” заинтересованы в подписании вратаря “Карабаха” Андрея Лунева. Однако окружение игрока сборной России не подтвердило эти слухи.

Источник: “СЭ”

Лунев Карабах Рубин Ростов Российские трансферы
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