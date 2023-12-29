– К нам не обращались из “Рубина” по поводу Лунева. Но Андрей — наш вратарь. Мы не планируем его отпускать.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что казанский “Рубин” и “Ростов” заинтересованы в подписании вратаря “Карабаха” Андрея Лунева. Однако окружение игрока сборной России не подтвердило эти слухи.
Источник: “СЭ”
Гендиректор “Карабах”: мы не планируем отпускать Лунева
Генеральный директор азербайджанского “Карабаха” Асиф Агсаров прокомментировал информацию о том, что к вратарю команды Андрею Луневу проявляют интерес клубы РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"