"У нас шесть команд борются за тройку и еще четыре — за чемпионство. Ни в одной лиге такого нет. В Испании есть только "Барселона" и "Реал", в Италии одна-две команды борются за скудетто. Если бы в РПЛ разыгрывались места в еврокубках, эти 6-7 команд бились бы за них", - приводит слова экс-армейца источник.
По итогам первых 18-ти туров сезона в РПЛ лидирует "Краснодар". В активе "быков" 38 очков. На два очка меньше - у действующего чемпиона пяти последних лет "Зенита". Расположившееся на третьем месте "Динамо" отстает от "Краснодара" на 6 очков, четвертый в таблице "Локомотив" - на 7.
Гонку за чемпионство в испанской Ла Лиге после такого же количества туров возглавляют "Реал Мадрид" и "Жирона" - по 45 очков. "Атлетико" и "Барселона", занимающие 3-е и 4-е места отстают от лидеров на 7 очков.
В итальянской Серии А четвертый сезон кряду меняется чемпион: 2019/20 - "Ювентус", 2020/21 - "Интер", 2021/22 - "Милан", 2022/23 - "Наполи".
Источник: "РБ Спорт"
Гришин: В Испании есть только "Барселона" и "Реал", а у нас 4 команды борются за чемпионство
Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин рассказал, чем, по его мнению РПЛ качественно отличается от Ла Лиги и Серии А.
Фото: официальный сайт ЦСКА