- Каких новых трансферов жду от Амарала в "Спартак"? Руя Виторию! Пусть заходит с козырей, - передаёт слова Салиховой Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что пост спортивного директора московского "Спартака" занял 32-летний экс-главный скаут португальской "Бенфики" Томаш Амарал. К своим новым обязанностям португалец приступил с 1 января 2024 года. Прежде занимавший этот пост англичанин Пол Эшуорт с 1 января перешёл на должность технического директора.
Португальский тренер Руй Витория возглавлял "Спартак" с мая по декабрь 2021 года. Под его руководством красно-белые заняли первое место в группе Лиги Европы, но неудачно провели осеннюю часть сезона-2021/2022 в РПЛ.
Зарема рассказала о своих ожиданиях от спортивного директора "Спартака" Амарала
Жена экс-президента "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова ответила на вопрос об ожиданиях от работы нового спортивного директора красно-белых - португальца Томаша Амарала.
Фото: РПЛ