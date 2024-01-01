- Думаю, связка Георгий Джикия - Александр Соболев умеет прекрасно отдыхать. Ребята обладают большим опытом в этом плане, - передаёт слова Генича RT.
30-летний центральный защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия в текущем сезоне сыграл в 9 матчах во всех турнирах без результативных действий, в Российской премьер-лиге футболист не играл со 2 сентября 2023 года.
26-летний нападающий "Спартака" Александр Соболев в текущем сезоне провёл 18 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. Ранее появлялась информация, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль отстранял Соболева от тренировок с командой за нарушение командной дисциплины.
Генич: связка Джикия - Соболев прекрасно умеет отдыхать
Телекомментатор Константин Генич ответил на вопрос о том, с кем из футболистов празднование Нового года может затянуться до 8 января.
Фото: ФК "Спартак"