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Медведев - о переходе Нино в "Зенит": ждите

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал потенциальный трансфер защитника "Флуминенсе" Нино.
Фото: ФК "Зенит"
"Договоренность по трансферу Нино? Ждите", - приводит слова Медведева Sport24.

Ранее представитель бразильского "Флуминенсе" Марсело Ахмед подтвердил скорый переход защитника Нино в петербургский "Зенит", однако сообщил, что сделка пока не завершена.

26-летний бразильский центральный защитник "Нино" - капитан "Флумененсе". Он защищает цвета клуба с января 2020 года. Действующий контракт футболиста с клубом из Бразилии рассчитан до 31 декабря 2024 года.

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