"Алонсо сейчас играет в обороне "Краснодара" чуть ли не ключевую роль. А вот как впишется в систему Ивича и его требования Джикия, никто не знает. При том, что это футболист, который может играть достойно. Это уже готовый игрок. Но Алонсо уже вписан в команду. Если он уйдет, значит, его что-то не устраивает. Может, он хочет больше прогрессировать", - приводит слова специалиста источник.
Парагвайский защитник Хуниор Алонсо выступает за "Краснодар" с декабря 2022-го года. В текущем розыгрыше РПЛ он принял участие во всех 18-ти матчах команды и записал на свой счет две голевые передачи. Ранее в СМИ появлялись новости о возможном желании Алонсо сменить клуб в зимнее трансферное окно. В таком случае главным претендентом на замену парагвайца будет Георгий Джикия, потерявший место в основном составе "Спартака" в этом сезоне.
"Краснодар" после 18-ти туров занимает первое место в турнирной таблице с 38-ю очками и опережает "Зенит" на 2 очка.
Источник: "Евро-Футбол"
Балахнин: Алонсо - ключевой игрок "Краснодара", а как впишется Джикия, никто не знает
Футбольный тренер Сергей Балахнин скептически высказался о возможной рокировке "Алонсо-Джикия" в "Краснодаре".
Фото: официальный сайт "Краснодара"