Мостовой: не скучаю по российскому футболу - есть европейский

Легенда российского футбола Александр Мостовой рассказал, на что тратит время во время паузы в чемпионате России.

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Российская Премьер-лига ушла на зимние каникулы 10-го декабря, который продлится до весны. Следующий, 19-й тур, чемпионата России намечается на 2-е марта 2024-го года. Главными матчами 19-го тура называются игра в Петербурге между " "Пока не скучаю по российскому футболу. А чего скучать? Продолжается европейский футбол, поэтому не скучаю", - цитирует Мостового " Чемпионат Российская Премьер-лига ушла на зимние каникулы 10-го декабря, который продлится до весны. Следующий, 19-й тур, чемпионата России намечается на 2-е марта 2024-го года. Главными матчами 19-го тура называются игра в Петербурге между " Зенитом " и " Спартаком ", а также дерби " Динамо " и " Локомотива ".