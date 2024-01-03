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Мостовой: не скучаю по российскому футболу - есть европейский

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Легенда российского футбола Александр Мостовой рассказал, на что тратит время во время паузы в чемпионате России.
Фото: Getty Images
"Пока не скучаю по российскому футболу. А чего скучать? Продолжается европейский футбол, поэтому не скучаю", - цитирует Мостового "Чемпионат"

Российская Премьер-лига ушла на зимние каникулы 10-го декабря, который продлится до весны. Следующий, 19-й тур, чемпионата России намечается на 2-е марта 2024-го года. Главными матчами 19-го тура называются игра в Петербурге между "Зенитом" и "Спартаком", а также дерби "Динамо" и "Локомотива".

Мостовой
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