Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
19:00
АльмерияНе начат
Севилья
21:15
АтлетикНе начат
Лас-Пальмас
23:30
БарселонаНе начат

Кубок Англии

Новости
Кристал Пэлас
23:00
ЭвертонНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
СалернитанаНе начат

"Чемпионат": "Локомотив" готов расстаться с Куликовым, на игрока претендуют клубы из зоны вылета РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опорный полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов может перейти в "Сочи" или грозненский "Ахмат".
Фото: ФК "Локомотив"
Руководство московского "Локомотива" готово расстаться с 25-летним воспитанником клубной академии опорным полузащитником Даниилом Куликовым, сообщают СМИ.

По данным источника, трансферный интерес к хавбеку проявляют находящийся на 13 месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (в зоне стыковых матчей) "Ахмат" из Грозного, а также занимающий последнюю 16-ю позицию (в зоне прямого вылета) "Сочи".

В текущем сезоне на счету Куликова 7 матчей за "железнодорожников" во всех турнирах с суммарным игровым временем 297 минут без результативных действий. Агентом футболиста является Вадим Шпинёв.

Источник: "Чемпионат"

Локомотив Ахмат Сочи Куликов Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится