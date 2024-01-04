Руководство московского "Локомотива" готово расстаться с 25-летним воспитанником клубной академии опорным полузащитником Даниилом Куликовым, сообщают СМИ.
По данным источника, трансферный интерес к хавбеку проявляют находящийся на 13 месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (в зоне стыковых матчей) "Ахмат" из Грозного, а также занимающий последнюю 16-ю позицию (в зоне прямого вылета) "Сочи".
В текущем сезоне на счету Куликова 7 матчей за "железнодорожников" во всех турнирах с суммарным игровым временем 297 минут без результативных действий. Агентом футболиста является Вадим Шпинёв.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Локомотив" готов расстаться с Куликовым, на игрока претендуют клубы из зоны вылета РПЛ
Опорный полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов может перейти в "Сочи" или грозненский "Ахмат".
Фото: ФК "Локомотив"