"Теперь Ахметов точно станет чемпионом России? Хорошая шутка, ха-ха. Это ещё один момент для перехода в "Зенит" (смеётся). Я как-то об этом не думал. И вправду, точно станет чемпионом. А может, и две медали сразу получит. Был бы уникальный случай", - приводит слова тренера источник.
Как сообщают СМИ, Ильзат Ахметов близок к переходу из "Краснодара" в "Зенит" за 100 миллионов рублей. "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу РПЛ перед весенним отрезком. В активе "быков" 38 очков после 18-ти туров. "Зенит" идет на второй строчке и отстает от "Краснодара" всего на два очка. У "Динамо", расположившемся на третьей строчке - 32 очка.
Ахметов провел в этом сезоне 15 матчей за "Краснодар" и отметился двумя голами.
Источник: "Чемпионат"
Ринат Билялетдинов - об Ахметове: после трансфера в "Зенит" может получить две медали
Футбольный тренер Ринат Билялетдинов высказался о возможном трансфере Ильзата Ахметова из "Краснодара" в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"