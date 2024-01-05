"Я поддерживаю (продление контракта). А кого брать? Слуцкого, что ли? Его уже в Китай взяли, пусть там пашет. Ивича могут перехватить, он же показывает результаты. И ведёт себя нормально, не выделывается – в отличие от Юрана и Абаскаля. Тем более у Галицкого с самого начала есть пристрастие к сербам" - заметил Обедзинский в беседе с журналистами.
"Краснодар" под руководством Владимира Ивича занимает первое место в чемпионате России. После 18-ти туров в активе "быков" 38 очков, что на 2 очка больше, чем у ближайшего преследователя - "Зенита". В среднем под руководством Ивича "Краснодар" набирает 2.02 очка за игру.
В период с января 2011-го по август 2013-го "Краснодаром" руководил другой сербский специалист - Славолюб Муслин. Под его руководством клуб сыграл 83 матча в чемпионате России.
Источник: "Евро-Футбол"
Обедзинский - об Ивиче: у Галицкого с самого начала есть пристрастие к сербам
Экс-футболист Владимир Обедзинский прокомментировал возможное продление контракта наставника "Краснодара" Владимира Ивича.
Фото: Sputnik Армениия