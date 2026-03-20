Смородская высказалась о дисквалификации Талалаева

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала дисквалификацию главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Смородской, дисквалификация Талалаева - таблетка от звездной болезни, потому что тренер не может себе так много позволять.

- Дисквалификация Талалаева — логичное решение. Такая таблетка от звёздной болезни для него, потому что некоторые вещи тренер всё-таки не должен себе позволять.

Нужно держать себя в руках, даже в самых больших матчах, иначе чемпионат превратится не пойми во что, - цитирует Смородскую "Советский Спорт".

Напомним, что в 21 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" на домашнем стадионе одержала победу над ЦСКА со счетом 1:0. В компенсированное время главный тренер балтийцев Андрей Талалаев выпнул мяч на трибуну, спровоцировав конфликт между двумя командами на футбольном поле, позже перепалка возникла и в подтрибунном помещении.

Главный арбитр показал красную карточку Талалаеву и наставнику красно-синих Фабио Челестини. КДК РФС наказал главного тренера калининградцев - он дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 300 тысяч рублей.

