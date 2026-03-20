В руководстве "Ахмата" оценили прогресс Мелкадзе

- Рады за Мелкадзе и Садулаева, которые доказывают своей игрой, что они достойны приглашения в сборную.
Роль Черчесова как тренера здесь велика. Наши футболисты развиваются. Раз Мелкадзе пригласили в сборную, значит, он сильно спрогрессировал, - цитирует Айдамирова Metaratings.
Напомним, что 27 марта национальная команда России в Краснодаре проведет товарищеский матч с Никарагуа, а 31 числа сыграет с Мали в Санкт-Петербурге. Футболисты грозненского "Ахмата" Лечи Садулаев и Георгий Мелкадзе попали в окончательный список сборной России на мартовские сборы.