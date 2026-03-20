Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен

В руководстве "Ахмата" оценили прогресс Мелкадзе

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался о вызове Георгия Мелкадзе в сборную России.
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Айдамирова, футболисты грозненцев развиваются и роль Черчесова в этом велика.

- Рады за Мелкадзе и Садулаева, которые доказывают своей игрой, что они достойны приглашения в сборную.

Роль Черчесова как тренера здесь велика. Наши футболисты развиваются. Раз Мелкадзе пригласили в сборную, значит, он сильно спрогрессировал, - цитирует Айдамирова Metaratings.

Напомним, что 27 марта национальная команда России в Краснодаре проведет товарищеский матч с Никарагуа, а 31 числа сыграет с Мали в Санкт-Петербурге. Футболисты грозненского "Ахмата" Лечи Садулаев и Георгий Мелкадзе попали в окончательный список сборной России на мартовские сборы.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится