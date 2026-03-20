Игонин назвал слабые стороны в игре Соболева

- У Соболева хорошие качества как у форварда, но ему не хватает игры на команду. Он яркий футболист, который достаточно много забивает. Но в игре в обороне, в борьбе, в скорости и в сохранении мяча он далеко не лучший.
То есть в его игре есть много слабых сторон. Он неэффективен без мяча, - приводит слова Игонина Metaratings.
В текущем сезоне Александр Соболев вышел на поле в составе петербургского "Зенита" в 28 встречах во всех турнирах и записал на свой счет восемь забитых мячей и две результативные передачи. Форвард также провел 14 матчей в составе сборной России и забил шесть мячей.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 5 миллионов евро, контракт нападающего с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.