"Исключать возможность трансфера Перейры в ЦСКА зимой пока нельзя. Еще многое может произойти", - приводит слова агента Sport24.
Габриэл Перейра, играющий на позиции центрального защитника, выступает за "Жил Висенте" с января 2023 года. Его действующий контракт истекает 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне 23-летний бразилец провел за португальскую команду 15 матчей и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро. Напомним, ранее сообщалось, что "Жил Висенте" готов отпустить Перейру за 10 миллионов.
Агент Перейры: исключать возможность трансфера Габриэля в ЦСКА зимой нельзя
Агент защитника "Жил Висенте" Габриэля Перейры Ренато Веласко не исключил возможность перехода своего клиента в ЦСКА.
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