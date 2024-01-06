- Единственный промежуточный результат текущего сезона, о котором можно сказать - то, что борьба за первое место ожесточилась. Этого не было последние пять лет. Это мы должны признать. Как будет в конце сезона, определят сборы и трансферное окно, которое скоро будет открыто, - передаёт слова Кобелева "Чемпионат".
По итогам осенней части текущего сезона Российской премьер-лиги лидером турнирной таблицы является "Краснодар", в активе которого 38 очков в 18 сыгранных матчах. Второе место занимает петербургский "Зенит", в активе которого 36 очков. В течение пяти предыдущих сезонов победителем осенней части чемпионата неизменно становился "Зенит", который после этого без серьёзной турнирной борьбы весной становился чемпионом.
Кобелев: борьба за первое место в РПЛ ожесточилась. Этого не было последние пять лет
Экс-главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал турнирную ситуацию в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"