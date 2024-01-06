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Гендиректор "Зенита" Медведев назвал околесицей слухи об отъезде из России украинского тренера Тимощука

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи об отъезде из Российской Федерации тренера сине-бело-голубых Анатолия Тимощука.
Фото: ФК "Зенит"
- Тимощук покинул "Зенит" и Россию? Не несите околесицу, - передаёт слова Медведева Sport24.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о якобы отъезде за пределы Российской Федерации 44-летнего тренера "Зенита" и экс-опорного полузащитника сборной Украины Анатолия Тимощука. В годы своей игровой карьеры специалист выступал за луцкую "Волынь", донецкий "Шахтёр", "Зенит" и мюнхенскую "Баварию". С 2017 года Тимощук работает в тренерском штабе "Зенита".

Зенит Тимощук Медведев
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