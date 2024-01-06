- Тимощук покинул "Зенит" и Россию? Не несите околесицу, - передаёт слова Медведева Sport24.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о якобы отъезде за пределы Российской Федерации 44-летнего тренера "Зенита" и экс-опорного полузащитника сборной Украины Анатолия Тимощука. В годы своей игровой карьеры специалист выступал за луцкую "Волынь", донецкий "Шахтёр", "Зенит" и мюнхенскую "Баварию". С 2017 года Тимощук работает в тренерском штабе "Зенита".
Гендиректор "Зенита" Медведев назвал околесицей слухи об отъезде из России украинского тренера Тимощука
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи об отъезде из Российской Федерации тренера сине-бело-голубых Анатолия Тимощука.
Фото: ФК "Зенит"