"И клуб родной, и знаю весь тренерский штаб во главе с Володей Федотовым, с которым мы два сезона играли за саратовский «Сокол». Как уже говорил, переживаю за людей, с которыми нас многое связывает, желаю им счастья и удачи. Естественно, переживаю и за пацанов — в первую очередь за Игоря Акинфеева", - приводит слова Кузнецова "СЭ".
Дмитрий Кузнецов выступал за испанские "Эспаньол", "Алавес" и "Осасуну". Также Дмитрий Викторович играл за московский ЦСКА. На данный момент российский специалист является главным тренером любительского клуба "2DROTS". Ранее сообщалось о том, что футбольный клуб "Енисей" был заинтересован в приглашении Кузнецова на пост главного тренера.
Кузнецов признался, что продолжает болеть за московский ЦСКА
Главный тренер любительского клуба "2DROTS" Дмитрий Кузнецов рассказал о команде РПЛ, которую он поддерживает.
Фото: "Матч ТВ"