"Трансфер игрока в "Зенит" составил ровным счетом 15 млн евро", - приводит слова Медведева "РИА Новости". Пресс-служба "Зенита" сообщила, что контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.
Артур принял участие в 59-ти матчах "Палмейраса" во всех турнирах, отметившись 13-ю забитыми мячами и 3-мя ассистами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 10 миллионов евро. Игрок вызывался в сборную Бразилии на матч квалификации Чемпионата Мира - 2022 с Перу, но Артур на поле так и не появился.
В "Зените" назвали сумму трансфера нападающего "Палмейраса" Артура
В петербургском "Зените" раскрыли сумму, заплаченную за переход бразильца Артура.
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