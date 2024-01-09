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Кузьмичев: "Локомотив" планирует продлить контракты Миранчука и Жемалетдинова

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Экс-директор академии "Локомотива" сообщил о намерениях команды продлить контракт с полузащитниками Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Юрий Нагорных (председатель правления "Локомотива") встречался с агентом Миранчука, сообщил, что у клуба есть желание продлить контракт не только с Антоном, но и с Рифатом Жемалетдиновым. Насколько знаю, Нагорных дал поручение спортивному директору о вступлении в переговоры. Пока они не начались", - заявил Кузьмичев.

В текущем сезоне Антон Миранчук провел за "Локомотив" 17 матчей в чемпионате России, в которых записал на свой счет 2 гола и 3 голевые передачи. В активе Рифата Жемалетдинова 3+1 по системе гол+пас в 9-ти матчах РПЛ. Контракты обоих игроков подходят к концу летом 2024-го года.

Интересы обоих игроков представляет футбольный агент Вадим Шпинев.

Локомотив Миранчук Ан Жемалетдинов Кузьмичев
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