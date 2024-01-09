"Суперисполнители, которые могут решить исход матча, не приедут сюда. Это всё иллюзии! Перспективных, талантливых ребят можно привезти, каких-то игроков, кто завершает карьеру, тоже можно. Никто из играющих футболистов не поедет в чемпионат, не входящий в элиту мирового футбола. Надо воспитывать своих ребят и поднимать их уровень", - поделился Гладилин.
Зимнее трансферное окно в России открыто до 24-го февраля 2024-го года. Самым активным клубом на трансферном рынке, на данный момент, является санкт-петербургский "Зенит", который совершил уже три входящих трансфера из заграницы. В команду пришли экс-капитан "Флуминенсе" защитник Нино, а также вингеры Педро и Артур, выступавшие ранее за "Коринтианс" и "Палмейрас" соответственно.
Источник: "Евро-Футбол"
Гладилин: суперисполнители, которые могут решить исход матча, сюда не приедут
Футбольный тренер Валерий Гладилин высказался об уровне футболистов, пополняющих составы российских команд в зимнее трансферное окно.
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