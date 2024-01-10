"Ильзату будет тяжело попасть в основной состав, но как игрок ротации — то что надо для "Зенита". Если футболист будет ярко проявлять себя, то и возвращение в сборную не за горами. Для "Зенита" не будет проблемой выложить 100 миллионов рублей за футболиста с опытом игры за сборную", - заявил Бубнов.
Ильзат Ахметов перешел в "Зенит" из "Краснодара". Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 100 миллионов рублей. На счету Ахметова 9 матчей в составе сборной России. Результативными действиями в этих матчах игрок не выделялся.
По итогам 18-ти туров чемпионата России "Зенит" занимает 2-е место в таблице с 36-ю очками, отставая как раз от "Краснодара" на два очка.
Источник: "Sportbox"
Бубнов: для "Зенита" не проблема - 100 миллионов рублей за игрока сборной
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о трансфере Ильзата Ахметова из "Краснодара" в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"