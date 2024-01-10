- Часто ли говорю с Абаскалем? Если видимся, пересекаемся: "Привет, хеллоу, пока". Что могу сказать о нём, как о тренере? Мне нужно хорошо знать человека, чтобы что-то сказать о нём. По большей части, я тоже сторонний зритель. Независимо от того, работаю я в клубе или нет, мне нравится говорить о людях, когда я их плюс-минус понимаю и знаю хорошо, - рассказал Баженов в эфире ютуб-канала "Коммент.Шоу".
34-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль занимает должность главного тренера московского "Спартака" с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые выиграли в сезоне-2022/2023 бронзовые медали Российской премьер-лиги. В текущем сезоне московский клуб занимает пятое место с 30 набранными очками в 18 матчах после завершения осенней части чемпионата.
Сотрудник "Спартака" Баженов" - об Абаскале: по большей части, я тоже сторонний зритель
Менеджер по игрокам в аренде московского "Спартака" Никита Баженов рассказал о своём общении с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.
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