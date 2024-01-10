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Мамаев: -о дебоше в самолете: мы просто попросили вернуть детскую коляску. Для чего скандалить?

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Экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев прокомментировал слухи об устроенном им скандале на борту самолета.
Фото: "Чемпионат"
"Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог. Мы просто попросили вернуть детскую коляску, потому что у нас маленький ребенок. Для чего скандалить? К сожалению, мы вернулись домой, улететь не удалось, потому что произошла какая-то неисправность в самолете", - цитирует экс-футболиста источник.

Ранее в СМИ появилась информация о скандале в аэропорту, который, по словам журналистов, устроил Павел Мамаев, когда бортпроводники рейса Москва - Дубай не достаточно быстро возвращали ему детскую коляску, находившуюся в багаже. Сообщалось, что Мамаев скандалил и ругался матом, после чего отправился в зал ожидания.

Павел Мамаев завершил профессиональную карьеру в футбольном клубе "Химки", а до этого выступал в составе таких команд, как "Ростов", "Краснодар", ЦСКА и московское "Торпедо".

Источник: "Sport24"

Мамаев
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