"Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог. Мы просто попросили вернуть детскую коляску, потому что у нас маленький ребенок. Для чего скандалить? К сожалению, мы вернулись домой, улететь не удалось, потому что произошла какая-то неисправность в самолете", - цитирует экс-футболиста источник.
Ранее в СМИ появилась информация о скандале в аэропорту, который, по словам журналистов, устроил Павел Мамаев, когда бортпроводники рейса Москва - Дубай не достаточно быстро возвращали ему детскую коляску, находившуюся в багаже. Сообщалось, что Мамаев скандалил и ругался матом, после чего отправился в зал ожидания.
Павел Мамаев завершил профессиональную карьеру в футбольном клубе "Химки", а до этого выступал в составе таких команд, как "Ростов", "Краснодар", ЦСКА и московское "Торпедо".
Источник: "Sport24"
Мамаев: -о дебоше в самолете: мы просто попросили вернуть детскую коляску. Для чего скандалить?
Экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев прокомментировал слухи об устроенном им скандале на борту самолета.
Фото: "Чемпионат"