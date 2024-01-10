"Новый контракт с "Ахматом" пока не подписан. Наше предложение остается в силе. Решение за игроком и его представителем. У нас есть желание его сохранить. Ни одного официального предложения от других клубов к нам не поступало", - цитирует Газзаева "СЭ".
Мохамед Конате, играющий на позиции центрального нападающего, выступает за "Ахмат" с лета 2021 года. Его действующий контракт с грозненским клубом истекает в конце июня 2024 года. В этом сезоне на счету 26-летнего форварда сборной Буркина-Фасо 7 забитых мячей в 22 играх за "Ахмат". Всего за грозненцев Конате провел77 матчей, в которых оформил 28+2 по системе год плюс пас.
Спортивный директор "Ахмата": новый контракт Конате с "Ахматом" пока не подписан. Решение за игроком
Спортдиректор "Ахмата" Руслан Газзаев рассказал о ходе переговоров по пролонгации истекающего летом соглашения с форвардом Мохамедом Конате.
Фото: Global Look Press