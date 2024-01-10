- Мы c Песьяковым конкурируем, но тепло и дружески общаемся. Мы оба выглядим хорошо, дальше должен решать тренерский штаб. Хорошо, что мы оба создаем тренерам головную боль. И я, и Сергей - мы оба считаем, что должны быть номером один. Это нормально.
Вратарь Сергей Песьяков перешел в "Ростов" летом 2017 года из московского "Спартака". В текущем сезоне на счету 35-летнего футболиста 18 матчей за ростовчан, в которых он пропустил 28 мячей и 5 раз отстоял на ноль.
Голкипер Никита Медведев пополнил состав "Ростова" летом 2022 года в качестве свободного агента. В этом сезоне 29-летний игрок провел за клуб 7 игр, пропустил 9 голов и один раз оставил ворота в неприкосновенности. Отметим, что контракты обоих игроков истекают нынешним летом.
Источник: "Матч ТВ"
Медведев - о Песьякове: мы оба считаем, что должны быть номером один в "Ростове"
Вратарь "Ростова" Никита Медведев прокомментировал конкуренцию с Сергеем Песьяковым.
Фото: ФК "Ростов"