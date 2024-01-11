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В костромском "Спартаке" заявили, что не против, если Глушаков пройдет сбор с командой РПЛ

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Заместитель генерального директора по вопросам медиа и PR "Спартака" Кострома Елена Трошкина отреагировала на то, что полузащитник Денис Глушаков проведет сборы в составе "Ростова".
Фото: Чемпионат.com
- Давайте говорить по фактам, на данный момент Денис Глушаков действующий игрок костромского "Спартака". Не хочется плодить какие-то сплетни. Речи о совершенном переходе не идет. Мы не против, если Глушаков пройдет сбор с командой РПЛ. Денис будет проходить сборы с "Ростовом". Каких-то переговоров и предварительных договоренностей у нас нет.

Центральный полузащитник Денис Глушаков пополнил состав "Спартака" из Костромы осенью 2023 года. Его действующий контракт с клубом истекает в конце текущего сезона. Хавбек провел за костромскую команду семь матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

Напомним, ранее стало известно, что игрок попросил главного тренера "Ростова" Валерия Карпина о том, чтобы провести первый сбор с его командой и получил на это одобрение. Как сообщалось, сегодня, 11 января, футболист пройдет медицинское обследование вместе с другими игроками ростовчан.

Источник: "Чемпионат"

Глушаков Ростов Спартак Кострома
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