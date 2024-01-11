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Тюкавин: заслуженно стою 10 млн евро

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Нападающий московского “Динамо” Константин Тюкавин поделился мыслями о своей трансферной стоимости.
Фото: "Матч ТВ"
– Мой ценник в 10 миллионов евро на Transfermarkt? Я не знаю, как они оценивают. Спасибо, что повысили. Значит, заслуженно столько и стою, — цитирует Тюкавина “РБ Спорт”.

Напомним, форвард Константин Тюкавин является воспитанником московского “Динамо”. Его действующее соглашение с бело-голубыми рассчитано до июня 2028 года. В нынешнем сезоне российский футболист в общей сложности принял участие в 23 матчах. Ему удалось записать на свой счет девять забитых мячей и шесть результативных передач.

Тюкавин Динамо
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