– Мой ценник в 10 миллионов евро на Transfermarkt? Я не знаю, как они оценивают. Спасибо, что повысили. Значит, заслуженно столько и стою, — цитирует Тюкавина “РБ Спорт”.
Напомним, форвард Константин Тюкавин является воспитанником московского “Динамо”. Его действующее соглашение с бело-голубыми рассчитано до июня 2028 года. В нынешнем сезоне российский футболист в общей сложности принял участие в 23 матчах. Ему удалось записать на свой счет девять забитых мячей и шесть результативных передач.
Тюкавин: заслуженно стою 10 млн евро
Нападающий московского “Динамо” Константин Тюкавин поделился мыслями о своей трансферной стоимости.
Фото: "Матч ТВ"