– Думаю, его адаптация еще не прошла на все сто. Но он молодец, играет в каждом матче. Бывает, что и с первых минут играет. Он молодец. Я ему только здоровья желаю и главное — без травм.
Прошлым летом полузащитник сборной России Арсен Захарян сменил клубную прописку. Он покинул стан московского “Динамо” и перешел в испанский “Реал Сосьедад”. С командой из Сан-Себастьяна Захарян подписал соглашение, рассчитанное до июня 2029 года.
Источник: “Комсомольская правда”
Тюкавин – о Захаряне в Испании: его адаптация еще не прошла на все сто
Нападающий московского “Динамо” Константин Тюкавин оценил игру полузащитника Арсена Захаряна в испанском “Реале Сосьедад”.