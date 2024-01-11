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Тюкавин – о Захаряне в Испании: его адаптация еще не прошла на все сто

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Нападающий московского “Динамо” Константин Тюкавин оценил игру полузащитника Арсена Захаряна в испанском “Реале Сосьедад”.
– Думаю, его адаптация еще не прошла на все сто. Но он молодец, играет в каждом матче. Бывает, что и с первых минут играет. Он молодец. Я ему только здоровья желаю и главное — без травм.

Прошлым летом полузащитник сборной России Арсен Захарян сменил клубную прописку. Он покинул стан московского “Динамо” и перешел в испанский “Реал Сосьедад”. С командой из Сан-Себастьяна Захарян подписал соглашение, рассчитанное до июня 2029 года.

Источник: “Комсомольская правда”

Тюкавин Динамо Реал Сосьедад Захарян
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