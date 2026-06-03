Лидером списка стал Ламин Ямаль из "Барселоны". Стоимость испанского вингера специалисты оценили в 358,1 миллиона евро. Следом расположился нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд со стоимостью 227,3 миллиона евро.
Третье место занял форвард "Реала" Килиан Мбаппе, чья оценочная стоимость составила 165,7 миллиона евро.
Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES
Международный центр спортивных исследований (CIES) представил обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии своей аналитической модели.
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