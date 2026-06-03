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Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии своей аналитической модели.
Фото: Getty Images
Лидером списка стал Ламин Ямаль из "Барселоны". Стоимость испанского вингера специалисты оценили в 358,1 миллиона евро. Следом расположился нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд со стоимостью 227,3 миллиона евро.

Третье место занял форвард "Реала" Килиан Мбаппе, чья оценочная стоимость составила 165,7 миллиона евро.

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