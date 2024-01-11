"Я давно не припомню, чтобы во время перерыва игрок переходил из одной команды, которая борется за чемпионство, в другую. Это не красит наш чемпионат и убивает в нём интригу. Лига, РФС, сами клубы не могли наложить вето на такой переход? Это очередной удар по руководству "Краснодара", которое так недальновидно составило контракт с Ахметовым", - заявил
По итогам первой части сезона "Краснодар" возглавляет гонку за чемпионство в РПЛ. У "быков" 38 очков в 18-ти играх. На два очка меньше, 36, в активе действующего чемпиона России "Зенита". Российский полузащитник Ильзат Ахметов перешел в "Зенит" из "Краснодара", как сообщается, за 100 миллионов рублей. Ахметов стал четвертым зимним новичком "Зенита" после бразильцев Педро, Артура и Нино.
Истточник: "Евро-Футбол"
Лахиялов - о трансфере Ахметова в "Зенит": это не красит наш чемпионат
Полузащитник "Анжи" времен "галактикос" Шамиль Лахиялов осудил переход футболиста "Краснодара" Ильзата Ахметова в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"