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Баринов – о трансфере Салтыкова в “Локомотив”: знаю, что это за футболист. В футболе разбираюсь

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Полузащитник “Локомотива” Дмитрий Баринов отреагировал на трансфер полузащитника “Крылья Советов” Никиты Салтыкова в московский клуб.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
– Общался ли я с Салтыковым? Нет. Но знаю, что это за футболист и какие сильные качества у него есть. В футболе разбираюсь.

Ранее стало известно о том, что полузащитник “Крылья Советов” Никита Салтыков сменил клубную прописку. Он перешел в московский “Локомотив”. До конца текущего сезона российский футболист будет выступать в составе “волжан”. Летом текущего года он перейдет в стан “железнодорожников”.

Источник: “СЭ”

Баринов Салтыков Локомотив Российские трансферы Крылья Советов
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