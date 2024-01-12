– Общался ли я с Салтыковым? Нет. Но знаю, что это за футболист и какие сильные качества у него есть. В футболе разбираюсь.
Ранее стало известно о том, что полузащитник “Крылья Советов” Никита Салтыков сменил клубную прописку. Он перешел в московский “Локомотив”. До конца текущего сезона российский футболист будет выступать в составе “волжан”. Летом текущего года он перейдет в стан “железнодорожников”.
Источник: “СЭ”
Баринов – о трансфере Салтыкова в “Локомотив”: знаю, что это за футболист. В футболе разбираюсь
Полузащитник “Локомотива” Дмитрий Баринов отреагировал на трансфер полузащитника “Крылья Советов” Никиты Салтыкова в московский клуб.
Фото: ПФК "Крылья Советов"