Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бёрнли
22:45
Лутон ТаунНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
22:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
23:00
СтрасбургНе начат

Галактионов - о трансфере Салтыкова: вижу его на позиции флангового игрока

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о переходе Никиты Салтыкова из "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Я так понимаю, договорённости были уже давно. Сейчас произошло официальное объявление. Перспективный игрок, который уже в своём возрасте показывает определённое качество игры, качество для развития. Вижу его на позиции флангового игрока", - цитирует Галактионова "Чемпионат".

Напомним, что Никита Салтыков был приобретен "Локомотивом" из "Крыльев Советов" за 350 тысяч евро, но до конца текущего сезона игрок останется в аренде в самарском клубе. 19-летний россиянин принял участие в 21-м матче во всех турнирах и отметился 4-мя забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Салтыкова в 3 миллиона евро.

Локомотив Галактионов Салтыков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится