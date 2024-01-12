"Я так понимаю, договорённости были уже давно. Сейчас произошло официальное объявление. Перспективный игрок, который уже в своём возрасте показывает определённое качество игры, качество для развития. Вижу его на позиции флангового игрока", - цитирует Галактионова "Чемпионат".
Напомним, что Никита Салтыков был приобретен "Локомотивом" из "Крыльев Советов" за 350 тысяч евро, но до конца текущего сезона игрок останется в аренде в самарском клубе. 19-летний россиянин принял участие в 21-м матче во всех турнирах и отметился 4-мя забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Салтыкова в 3 миллиона евро.
Галактионов - о трансфере Салтыкова: вижу его на позиции флангового игрока
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о переходе Никиты Салтыкова из "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"