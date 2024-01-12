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Агкацев - о Сперцяне: в будущем он станет мировой звездой

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Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев поделился мнением о своем одноклубнике Эдуарде Сперцяне.
Фото: ФК "Краснодар"
"Эдик может справиться с конкуренцией в любом чемпионате и в любых условиях. У него огромнейший потенциал. В будущем Сперцян станет мировой звездой. Я вообще считаю, что многие футболисты «Краснодара» способны заиграть в топовых чемпионатах", - цитирует Агкацева "РБ Спорт".

Эдуар Сперцян провел за "Краснодар" в текущем сезоне 21 матч во всех турнирах, отметившись 8-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Полузащитник является вторым бомбардиром российского чемпионата, уступая лидерство нападающему "Зенита" Матео Кассьерре. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к игроку "быков" со стороны ряда европейских клубов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего армянина в 18 миллионов евро - он является вторым по стоимости игроком РПЛ. "Краснодар" после 18-ти туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая петербургский клуб на два очка.

Краснодар Агкацев Сперцян
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